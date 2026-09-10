Conte, raconte, Médiathèque Jacques Demy, Nantes
mercredi 7 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Demy · Nantes
Informations pratiques
Conte, raconte Mercredi 7 octobre, 16h30 Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T16:30:00+02:00 – 2026-10-07T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-07T16:30:00+02:00 – 2026-10-07T17:30:00+02:00
Lectures d’albums à partir de 4 ans. Écouter des histoires ? Un jeu d’enfants ! Des lectures d’albums délocalisées à Cosmopolis (18 rue du Scribe), en écho aux expositions présentées dans le cadre du festival.
Médiathèque Jacques Demy 24 quai la Fosse Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Lectures d’albums à partir de 4 ans. Écouter des histoires ? Un jeu d’enfants ! Des lectures d’albums délocalisées à Cosmopolis (18 rue du Scribe).
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