Conte soirée pyjama Sélestat
Conte soirée pyjama Sélestat mardi 16 septembre 2025.
Conte soirée pyjama
2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-09-16 19:30:00
fin : 2025-09-16 20:00:00
Date(s) :
2025-09-16
Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir. Pour les enfants de 3 à 6 ans
2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net
English :
Children are invited to come in their pyjamas to listen to the evening story. For children aged 3 to 6
German :
Die Kinder sind eingeladen, im Pyjama zu kommen und der Gutenachtgeschichte zu lauschen. Für Kinder von 3 bis 6 Jahren
Italiano :
I bambini sono invitati a venire in pigiama per ascoltare la storia serale. Per bambini dai 3 ai 6 anni
Espanol :
Se invita a los niños a venir en pijama para escuchar el cuento de la noche. Para niños de 3 a 6 años
