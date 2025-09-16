Conte soirée pyjama Sélestat

Conte soirée pyjama Sélestat mardi 16 septembre 2025.

Conte soirée pyjama

2 espace Gilbert Estève Sélestat Bas-Rhin

Début : Mardi 2025-09-16 19:30:00

fin : 2025-09-16 20:00:00

2025-09-16

Les enfants sont invités à venir en pyjama pour écouter l’histoire du soir. Pour les enfants de 3 à 6 ans

2 espace Gilbert Estève Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 03 20 contact@mediatheque-selestat.net

English :

Children are invited to come in their pyjamas to listen to the evening story. For children aged 3 to 6

German :

Die Kinder sind eingeladen, im Pyjama zu kommen und der Gutenachtgeschichte zu lauschen. Für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Italiano :

I bambini sono invitati a venire in pigiama per ascoltare la storia serale. Per bambini dai 3 ai 6 anni

Espanol :

Se invita a los niños a venir en pijama para escuchar el cuento de la noche. Para niños de 3 a 6 años

