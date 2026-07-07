Informations pratiques

Le Conquet

Contée familiale sur la plage du Bilou

Plage du Bilou Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La première contée d’été de l’association Grain de Sel Grain de Sable aura lieu sur la plage du Bilou au Conquet.

Venez en famille (enfants à partir de 6 ans). Bien installés sur les rochers de la plage du Bilou, avec la mer d’Iroise en toile de fond, vous partagerez les peurs et les joies de personnages qui ont traversé le temps pour arriver jusqu’à nous.

À la fin du voyage, nous pourrons échanger autour de quelques lichouseries et d’un verre de jus de pomme . .

Plage du Bilou Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 73 23 29 64

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English :

L’événement Contée familiale sur la plage du Bilou Le Conquet a été mis à jour le 2026-07-02 par OT IROISE BRETAGNE