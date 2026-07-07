Contée familiale sur la plage du Bilou Le Conquet
samedi 11 juillet 2026 · Le Conquet
Informations pratiques
Le Conquet
Contée familiale sur la plage du Bilou
Plage du Bilou Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
La première contée d’été de l’association Grain de Sel Grain de Sable aura lieu sur la plage du Bilou au Conquet.
Venez en famille (enfants à partir de 6 ans). Bien installés sur les rochers de la plage du Bilou, avec la mer d’Iroise en toile de fond, vous partagerez les peurs et les joies de personnages qui ont traversé le temps pour arriver jusqu’à nous.
À la fin du voyage, nous pourrons échanger autour de quelques lichouseries et d’un verre de jus de pomme . .
Plage du Bilou Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 73 23 29 64
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Contée familiale sur la plage du Bilou Le Conquet a été mis à jour le 2026-07-02 par OT IROISE BRETAGNE
À voir aussi à Le Conquet (Finistère)
- Tour de ville du Conquet Parc Beauséjour Le Conquet 7 juillet 2026
- Randonnée Presqu’ile de Kermorvan Le Conquet 7 juillet 2026
- Atelier Jardinons au naturel Le Conquet 7 juillet 2026
- La rue aux enfants Le Conquet 7 juillet 2026
- Atelier nature sculpture sur bois Pistage Le Conquet 8 juillet 2026