Informations pratiques

Le Conquet

Contée familiale sur la plage du Bilou

Plage du Bilou Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 20:30:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

La seconde contée de l’été de l’association Grain de Sel Grain de Sable aura lieu sur la plage du Bilou au Conquet.

Les héros des contes du mois de juillet se sont endormis. D’autres, qui se sont éveillés, vous feront partager leurs aventures.

Venez en famille (enfants à partir de 6 ans) vous installer sur les rochers de la plage du Bilou, avec la mer d’Iroise en toile de fond, pour voyager avec eux.

À la fin de la contée, nous pourrons échanger autour de quelques « lichouseries » et d’un verre de « jus de pomme ». .

Plage du Bilou Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 73 23 29 64

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English :

L’événement Contée familiale sur la plage du Bilou Le Conquet a été mis à jour le 2026-07-02 par OT IROISE BRETAGNE