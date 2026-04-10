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Sortie stand-up paddle dans la ria Le Conquet

Sortie stand-up paddle dans la ria Le Conquet lundi 3 août 2026.

Ville : 29217 Le Conquet

Département : Finistère

Début : lundi 3 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Le Conquet

Sortie stand-up paddle dans la ria

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 18:30:00
fin : 2026-08-03 20:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Découvrez la ria autrement, au fil de l’eau !
Sorties encadrées et commentées par un moniteur diplômé.   .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 89 55 04 

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English : Sortie stand-up paddle dans la ria

L’événement Sortie stand-up paddle dans la ria Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE

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