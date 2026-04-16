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Stage d’été la bonne impression Le Conquet

Stage d’été la bonne impression Le Conquet mardi 4 août 2026.

Ville : 29217 Le Conquet

Département : Finistère

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Tarif :

Le Conquet

Stage d’été la bonne impression

Le Conquet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

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S’essayer à la gravure sur Tetrapak, c’est l’occasion de travailler son imagination, sa dextérité et sa fibre artistique de façon originale, autour de matériaux recyclés et ou détournés de leurs usages habituels.   .

Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 13 78 25 26 

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English : Stage d’été la bonne impression

L’événement Stage d’été la bonne impression Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE

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