Stage d’été la bonne impression Le Conquet
Stage d’été la bonne impression Le Conquet mardi 4 août 2026.
Le Conquet
Stage d’été la bonne impression
Le Conquet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04
Date(s) :
2026-08-04
Atelier gravure sur Tetrapak.
S’essayer à la gravure sur Tetrapak, c’est l’occasion de travailler son imagination, sa dextérité et sa fibre artistique de façon originale, autour de matériaux recyclés et ou détournés de leurs usages habituels. .
Le Conquet 29217 Finistère Bretagne +33 6 13 78 25 26
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English : Stage d’été la bonne impression
L’événement Stage d’été la bonne impression Le Conquet a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE
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