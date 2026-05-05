Contes à rebours, Autre lieu, Genève

Contes à rebours Dimanche 31 mai, 10h00, 16h00 Autre lieu

Dès 8 chf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00

Tout a commencé quand…

Dans cette fabrique à contes improvisés, les enfants tiennent la baguette magique et les grands s’émerveillent. On participe, on rit aux éclats, et l’imagination prend le pouvoir. L’histoire que nous allons tisser sur le vif sera unique au monde : elle n’existera que pour vous.

Des impros de 5 à 10 minutes qui embarqueront les enfants vers des mondes divers et variés afin de les faire voyager dans des mondes qu’ils réveraient de découvrir.

Partenaires de jeu habitués à créer ensemble, Aurelia et Fabrice partagent un amour communicatif pour la spontanéité de l’improvisation, les univers musicaux et la magie des grands récits.

Artiste pluridisciplinaire, Aurelia navigue avec aisance entre l’improvisation, le chant, l’écriture, le stand-up et la comédie musicale. Cette riche palette créative lui permet de donner vie à des univers foisonnants et à des personnages spontanés, capables de captiver toutes les générations. Déjà familière du jeune public grâce à ses performances remarquées dans le spectacle d’improvisation Héro-Héroïne (ImproSuisse) et le conte musical Le Secret du Rocher Noir (Cie Jolla), elle met son sens du rythme, de l’humour et de la narration au service d’histoires éphémères aussi drôles que poétiques.

Passionné par la dramaturgie et l’art exigeant du récit, Fabrice est un improvisateur aguerri dont le talent l’a amené à représenter fièrement la Suisse lors de prestigieux tournois internationaux. Également chanteur et rappeur, il insuffle une musicalité et une énergie percutante à chacune de ses créations sur scène. Il maîtrise l’art du rebond et de la construction narrative instantanée avec une aisance rare. Tel un ninja de l’imaginaire, il attrape tes idées les plus folles au vol pour les transformer en contes fantastiques en un clin d’œil.

Un univers visuel poétique et coloré sublimé par la magnifique affiche réalisée en collaboration avec l’illustratrice Julia Cardinale

Deux représentations :

Dimanche 31/05 à 10h et 16h

Durée 1h

Lieu de l’événement :

Théâtre le Monique, 54 avenue Louis-Casaï, 1216 Cointrin

Tarif :

Réduit : 8 CHF

Standard : 12 CHF

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/theatre/contes-a-rebours/83c05854-762c-4d2e-9e5e-e67505f57344/events/391594 »}]

Des impros de 5 à 10 minutes qui embarqueront les enfants vers des mondes divers et variés afin de les faire voyager dans des mondes qu’ils réveraient de découvrir.

Compagnie Tandem