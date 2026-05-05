Contes à rebours, Autre lieu, Genève
Contes à rebours, Autre lieu, Genève dimanche 31 mai 2026.
Contes à rebours Dimanche 31 mai, 10h00, 16h00 Autre lieu
Dès 8 chf
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T10:00:00+02:00 – 2026-05-31T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-31T16:00:00+02:00 – 2026-05-31T17:00:00+02:00
Tout a commencé quand…
Dans cette fabrique à contes improvisés, les enfants tiennent la baguette magique et les grands s’émerveillent. On participe, on rit aux éclats, et l’imagination prend le pouvoir. L’histoire que nous allons tisser sur le vif sera unique au monde : elle n’existera que pour vous.
Des impros de 5 à 10 minutes qui embarqueront les enfants vers des mondes divers et variés afin de les faire voyager dans des mondes qu’ils réveraient de découvrir.
Partenaires de jeu habitués à créer ensemble, Aurelia et Fabrice partagent un amour communicatif pour la spontanéité de l’improvisation, les univers musicaux et la magie des grands récits.
Artiste pluridisciplinaire, Aurelia navigue avec aisance entre l’improvisation, le chant, l’écriture, le stand-up et la comédie musicale. Cette riche palette créative lui permet de donner vie à des univers foisonnants et à des personnages spontanés, capables de captiver toutes les générations. Déjà familière du jeune public grâce à ses performances remarquées dans le spectacle d’improvisation Héro-Héroïne (ImproSuisse) et le conte musical Le Secret du Rocher Noir (Cie Jolla), elle met son sens du rythme, de l’humour et de la narration au service d’histoires éphémères aussi drôles que poétiques.
Passionné par la dramaturgie et l’art exigeant du récit, Fabrice est un improvisateur aguerri dont le talent l’a amené à représenter fièrement la Suisse lors de prestigieux tournois internationaux. Également chanteur et rappeur, il insuffle une musicalité et une énergie percutante à chacune de ses créations sur scène. Il maîtrise l’art du rebond et de la construction narrative instantanée avec une aisance rare. Tel un ninja de l’imaginaire, il attrape tes idées les plus folles au vol pour les transformer en contes fantastiques en un clin d’œil.
Un univers visuel poétique et coloré sublimé par la magnifique affiche réalisée en collaboration avec l’illustratrice Julia Cardinale
Deux représentations :
Dimanche 31/05 à 10h et 16h
Durée 1h
Lieu de l’événement :
Théâtre le Monique, 54 avenue Louis-Casaï, 1216 Cointrin
Tarif :
Réduit : 8 CHF
Standard : 12 CHF
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/theatre/contes-a-rebours/83c05854-762c-4d2e-9e5e-e67505f57344/events/391594 »}]
Des impros de 5 à 10 minutes qui embarqueront les enfants vers des mondes divers et variés afin de les faire voyager dans des mondes qu’ils réveraient de découvrir.
Compagnie Tandem
À voir aussi à Genève
- Rencontres littéraires – Borges et le 20e siècle, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève 6 mai 2026
- Le pop-up vélo de Genèveroule, Autre lieu, Genève 6 mai 2026
- Fête de la Danse, Maison des arts du Grütli, Genève 6 mai 2026
- L’Atelier des Bricolos ouvre ses portes !, Atelier des Bricolos, Genève 6 mai 2026
- Petites bêtes et créatures magiques, Maison Tavel, Genève 6 mai 2026