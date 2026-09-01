Informations pratiques

Vicq-sur-Mer

Contes à tous vents

Vicq-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

En soirée, face à la mer et assis sur le sable de la plage de Vicq-sur-Mer, laissez vagabonder votre esprit au rythme des contes lus par Krystin. Profitez d’un beau coucher de soleil sur la mer, et découvrez les histoires et légendes locales.

Les lectures se déroulant sur le sable, nous vous invitons à prévoir un siège d’appoint, ou un plaid, serviette de plage. .

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Contes à tous vents

L’événement Contes à tous vents Vicq-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Cotentin