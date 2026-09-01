Contes à tous vents Vicq-sur-Mer
vendredi 25 septembre 2026 · Vicq-sur-Mer
Informations pratiques
Vicq-sur-Mer
Contes à tous vents
Vicq-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
En soirée, face à la mer et assis sur le sable de la plage de Vicq-sur-Mer, laissez vagabonder votre esprit au rythme des contes lus par Krystin. Profitez d’un beau coucher de soleil sur la mer, et découvrez les histoires et légendes locales.
Les lectures se déroulant sur le sable, nous vous invitons à prévoir un siège d’appoint, ou un plaid, serviette de plage. .
Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie +33 805 32 02 00 contact@ot-cotentin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Contes à tous vents
L’événement Contes à tous vents Vicq-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Cotentin
À voir aussi à Vicq-sur-Mer (Manche)
- Visite libre du moulin à eau, Moulin à eau de Marie Ravenel, Vicq-sur-Mer 19 septembre 2026
- JEP > Visite libre du moulin à eau Moulin à eau de Marie Ravenel Vicq-sur-Mer 19 septembre 2026
- Randonnée pédestre Mairie Vicq-sur-Mer 25 novembre 2026
- Randonnée pédestre Familles Rurales Vicq-sur-Mer 21 mars 2027