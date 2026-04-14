Contes au Chateau Henry IV à Nérac, nerac, Nérac
Contes au Chateau Henry IV à Nérac, nerac, Nérac mardi 28 juillet 2026.
Contes au Chateau Henry IV à Nérac Mardi 28 juillet, 09h00 nerac Lot-et-Garonne
inscription payante au chateau
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-28T09:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-28T09:00:00+02:00 – 2026-07-28T12:00:00+02:00
Rdv au chateau Henry IV à Nérac pour découvrir des histoires chevalresque ou rocambolesque !
trois temps de racontées :
pour les bébés 0-2 ans à
pour les 3-5 ans
et pour les 6-12 ans
nerac nerac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Trois spectacle de conte des plus petits aux plus grands conte chateau nerac
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