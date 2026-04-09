Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 5 Parc de la Garenne Nérac Nérac

Nérac

Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 5

Parc de la Garenne Nérac Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28 00:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Durant tout l’été, les marchés gourmands nocturnes animent la cité d’Henri IV.

Dès 19h > Restauration marché de producteurs. Apportez verre et couverts !

Buvette du Comité des Fêtes.

20h30 > Concert Rock Moot (Rock festif)

Ce Trio rock de multi-instrumentistes propose des reprises festives. Un voyage dans le temps, depuis le rock’n’roll des années 50 jusqu’aux sons rock actuels… .

Parc de la Garenne Nérac Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 63 53 communication@ville-nerac.fr

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English : Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 5

L’événement Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 5 Nérac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de l’Albret