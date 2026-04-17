CONTES DANS LES ROSEAUX Au bout du Conte (dès 5 ans) Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne
CONTES DANS LES ROSEAUX Au bout du Conte (dès 5 ans) Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne mercredi 10 juin 2026.
Condat-sur-Vienne
CONTES DANS LES ROSEAUX Au bout du Conte (dès 5 ans)
Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 17:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
À l’occasion du festival itinérant haut-viennois Au bout du Conte, venez assister à une lecture où la musique et le chant rythme les histoires. La Compagnie des Contes en-chantés, avec jean-Baptiste Dumont, propose de découvrir Contes dans les roseaux .
Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07
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English :
L’événement CONTES DANS LES ROSEAUX Au bout du Conte (dès 5 ans) Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole
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