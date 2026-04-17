CONTES DANS LES ROSEAUX Au bout du Conte (dès 5 ans) Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne

Condat-sur-Vienne

CONTES DANS LES ROSEAUX Au bout du Conte (dès 5 ans)

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 17:00:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

À l’occasion du festival itinérant haut-viennois Au bout du Conte, venez assister à une lecture où la musique et le chant rythme les histoires. La Compagnie des Contes en-chantés, avec jean-Baptiste Dumont, propose de découvrir Contes dans les roseaux .

Inscriptions et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CONTES DANS LES ROSEAUX Au bout du Conte (dès 5 ans) Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole