Soirée musicale du Solstice d’été Condat-sur-Vienne
Soirée musicale du Solstice d’été Condat-sur-Vienne vendredi 19 juin 2026.
Condat-sur-Vienne
Soirée musicale du Solstice d’été
Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Pour sa sixième édition, le Solstice d’été donne le coup d’envoi de la saison Un été à Condat . Une soirée musicale placée sous le signe du plaisir d’être ensemble et de la musique partagée.
L’école intercommunale de musique ouvrira la scène, avant de laisse place au groupe What The Funk qui fera revivre les grands classiques funk et disco. Une belle occasion de profiter les longues soirées de juin et de lancer l’été du bon pied !
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 88 60
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English :
L’événement Soirée musicale du Solstice d’été Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole
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