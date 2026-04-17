Spectacle O SOLE MIO (6 mois à 3 ans) Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne
Spectacle O SOLE MIO (6 mois à 3 ans) Le Bateau Livre Condat-sur-Vienne samedi 23 mai 2026.
Condat-sur-Vienne
Spectacle O SOLE MIO (6 mois à 3 ans)
Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre du Week-end Jeune Public, venez assister au spectacle O sole mio (6 mois-3 ans) proposé par Joëlle Pascal.
Quand le soleil ouvre les yeux, tout un petit monde se réveille, s’anime, vit, joue… ou dort encore. Le soleil, comme un petit d’homme, est de la partie, mais le soir venu… son doudou n’est plus là ! Voici un spectacle qui mêle parole chantée, contée, musique, mouvements et petit théâtre de marionnettes et d’objets.
Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Le Bateau Livre 35 Place de la Libération Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 31 96 07
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English :
L’événement Spectacle O SOLE MIO (6 mois à 3 ans) Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole
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