Spectacle LUNES À CROQUER Espace Confluences Condat-sur-Vienne
Spectacle LUNES À CROQUER Espace Confluences Condat-sur-Vienne vendredi 22 mai 2026.
Condat-sur-Vienne
Spectacle LUNES À CROQUER
Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:00:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Dans le cadre du Week-end Jeune Public, venez assister au spectacle Lunes à croquer proposé par la Compagnie Fauvelle.
Il s’agit d’un conte musical, d’après une histoire de Jean-Jacques Vacher. Quatre ingrédients simples la voix, les claquettes, quelques objets sonores et petits instruments au service d’un propos on peut créer avec trois fois rien !
Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 88 60
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English :
L’événement Spectacle LUNES À CROQUER Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole
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