Spectacle LUNES À CROQUER Espace Confluences Condat-sur-Vienne

Condat-sur-Vienne

Spectacle LUNES À CROQUER

Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre du Week-end Jeune Public, venez assister au spectacle Lunes à croquer proposé par la Compagnie Fauvelle.

Il s’agit d’un conte musical, d’après une histoire de Jean-Jacques Vacher. Quatre ingrédients simples la voix, les claquettes, quelques objets sonores et petits instruments au service d’un propos on peut créer avec trois fois rien !

Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Espace Confluences 2 Rue de la République Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 88 60

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English :

L’événement Spectacle LUNES À CROQUER Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole