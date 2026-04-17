Condat-sur-Vienne

Battle de danse hip-hop

Gymnase Claude Lachèze Condat-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre du Week-end Jeune Public, venez assister à une battle de danse hip-hop, présentée par la Compagnie Multifa 7.

Portés par l’énergie et la créativité, les danseurs feront vibrer la scène pour clôturer la cinquième édition du Week-end Jeune Public.

Multifa 7 met en avant la culture hip-hop sur le territoire limousin à travers la danse et les autres disciplines de la culture urbaine. .

Gymnase Claude Lachèze Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 88 60

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English :

L’événement Battle de danse hip-hop Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole