Battle de danse hip-hop Condat-sur-Vienne
Battle de danse hip-hop Condat-sur-Vienne samedi 23 mai 2026.
Condat-sur-Vienne
Battle de danse hip-hop
Gymnase Claude Lachèze Condat-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Dans le cadre du Week-end Jeune Public, venez assister à une battle de danse hip-hop, présentée par la Compagnie Multifa 7.
Portés par l’énergie et la créativité, les danseurs feront vibrer la scène pour clôturer la cinquième édition du Week-end Jeune Public.
Multifa 7 met en avant la culture hip-hop sur le territoire limousin à travers la danse et les autres disciplines de la culture urbaine. .
Gymnase Claude Lachèze Condat-sur-Vienne 87920 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 30 88 60
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English :
L’événement Battle de danse hip-hop Condat-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Limoges Métropole
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