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AGENDA · Néant-sur-Yvel

Contes de Bretagne à La Table Ronde Rue Saint-Michel Néant-sur-Yvel

lundi 20 juillet 2026 · Rue Saint-Michel · Néant-sur-Yvel

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
lundi 20 juillet 2026
Heure de début
20:15:00
Lieu
Rue Saint-Michel
Adresse
La Table Ronde
Ville
56430 Néant-sur-Yvel
Département
Morbihan
Tarif

Néant-sur-Yvel

Contes de Bretagne à La Table Ronde

Rue Saint-Michel La Table Ronde Néant-sur-Yvel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 20:15:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

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Réservation obligatoire. Déconseillée au moins de 10 ans.   .

Rue Saint-Michel La Table Ronde Néant-sur-Yvel 56430 Morbihan Bretagne +33 6 31 18 93 25 

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English :

L’événement Contes de Bretagne à La Table Ronde Néant-sur-Yvel a été mis à jour le 2026-06-22 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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