Contes de la Sabiá, La Péniche Didascalie, Ramonville-Saint-Agne

Informations pratiques

Contes de la Sabiá Dimanche 11 octobre, 10h30, 16h30 La Péniche Didascalie Haute-Garonne

Tarif 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T10:30:00+02:00 – 2026-10-11T11:10:00+02:00

Fin : 2026-10-11T16:30:00+02:00 – 2026-10-11T17:10:00+02:00

Sabiá est une oiselle qui vit une grande aventure dès son premier envol !

Après avoir traversé l’Atlantique et atterri sur le vieux continent, la courageuse Sabiá décide d’y rester, sans jamais oublier les histoires de son pays.

Elle nous raconte son récit de voyage et aussi celui d’autres animaux brésiliens comme le dauphin rose et le bœuf-bumba. Ces fables parlent des origines, de transformation et d’espoir avec un imaginaire plein de couleurs !

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=GYtaPRW8KHU

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Conte, marionnette, masque et musique de et avec Ana Santoro Meira Spectacle Tout Public à partir de 5 ans – Durée 40 mn