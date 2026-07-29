Contes des Estives avec Camille CAUTERETS Cauterets

Informations pratiques

Cauterets

Contes des Estives avec Camille

CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:15:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Petits et grands, laissez-vous transporter par les histoires de bergers et de leurs troupeaux, de brigands rusés et de créatures mystérieuses qui hantent ces sommets. Nous vous invitons à venir nombreux à cette soirée placée sous le signe le signe de la tradition et de l’imaginaire.

Gratuit-dans la limite des places disponibles (à partir de 6 ans)

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CAUTERETS 2 Esplanade des Œufs Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 59 96

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English :

Young and old alike, let yourselves be swept away by stories of shepherds and their flocks, cunning bandits, and mysterious creatures that haunt these mountain peaks. We invite you to come out in large numbers for this evening dedicated to tradition and the imagination.

Free—subject to availability (ages 6 and up)

L’événement Contes des Estives avec Camille Cauterets a été mis à jour le 2026-07-21 par OT de Cauterets|CDT65