Contes des Mille et Une Nuits, Bibliothèque municipale de Lys-lez-Lannoy, Lys-lez-Lannoy

Informations pratiques

Contes des Mille et Une Nuits Samedi 3 octobre, 17h00 Bibliothèque municipale de Lys-lez-Lannoy Nord

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Plongez dans le récit merveilleux de Schéhérazade et découvrez ou re-decouvrez les contes des Mille et Une Nuits…accompagnés par une danse orientale.

Cie Pirouette Théatre et Artanime.

Bibliothèque municipale de Lys-lez-Lannoy 199 Av. Paul Bert, 59390 Lys-lez-Lannoy Lys-lez-Lannoy 59390 Nord Hauts-de-France

Lecture et danse

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