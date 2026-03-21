Contes d’une plage vivante, Devant l’OT, Saint-Aubin-sur-Mer
Contes d’une plage vivante, Devant l’OT, Saint-Aubin-sur-Mer mardi 25 août 2026.
Contes d’une plage vivante Mardi 25 août, 15h30 Devant l’OT Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T15:30:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T15:30:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00
Une plage c’est du sable mais ce sont aussi des êtres vivants qui te racontent leurs histoires incroyables… Laisse-toi bercer au rythme des vagues et des mots !
A partir de 3 ans.
(Sur place/1h30) – Niveau 1
Devant l’OT Devant l’OT SAINT-AUBIN-SUR-MER Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie
Une plage c’est du sable mais ce sont aussi des êtres vivants qui te racontent leurs histoires incroyables… Laisse-toi bercer au rythme des vagues et des mots ! A partir de 3 ans. (Sur place/1h30)…
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