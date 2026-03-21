Contes d’une plage vivante, Devant l’OT, Saint-Aubin-sur-Mer

Contes d’une plage vivante Mardi 25 août, 15h30 Devant l’OT Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-25T15:30:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-08-25T15:30:00+02:00 – 2026-08-25T17:00:00+02:00

Une plage c’est du sable mais ce sont aussi des êtres vivants qui te racontent leurs histoires incroyables… Laisse-toi bercer au rythme des vagues et des mots !

A partir de 3 ans.

(Sur place/1h30) – Niveau 1

Devant l’OT Devant l’OT SAINT-AUBIN-SUR-MER Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie

Une plage c’est du sable mais ce sont aussi des êtres vivants qui te racontent leurs histoires incroyables… Laisse-toi bercer au rythme des vagues et des mots ! A partir de 3 ans. (Sur place/1h30)…