Contes en couleur – spectacle de la Cie des épices, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers

Informations pratiques

Contes en couleur – spectacle de la Cie des épices Samedi 19 décembre, 11h00 Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-19T11:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-19T11:00:00+01:00 – 2026-12-19T12:00:00+01:00

Dans ce spectacle, en lien avec l’exposition photographique, la conteuse emmène le public dans une balade imaginaire, inspirée de faits et de personnages réels, de la révélation du monde qui nous entoure à la quête insatiable de couleurs. À partir de 5 ans.

Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.

Dans ce spectacle, en lien avec l’exposition photographique, la conteuse emmène le public dans une balade imaginaire, inspirée de faits et de personnages réels, de la révélation du monde qui nous à À…

© Barbara Fernandez