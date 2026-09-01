Contes en musique Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur
samedi 12 septembre 2026 · Bibliothèque Elsa Triolet · Harfleur
Informations pratiques
Harfleur
Contes en musique
Bibliothèque Elsa Triolet 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
L’association Ann’s TrÂme GrAm vous invite à partager un moment de découverte et de créativité lors de la séance de contes à destination des tout-petits et de leurs parents.
Gratuit sur inscription auprès de la bibliothèque. .
Bibliothèque Elsa Triolet 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr
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English : Contes en musique
L’événement Contes en musique Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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