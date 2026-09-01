Contes en musique Bibliothèque Elsa Triolet Harfleur

Informations pratiques

Harfleur

Contes en musique

Bibliothèque Elsa Triolet 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

L’association Ann’s TrÂme GrAm vous invite à partager un moment de découverte et de créativité lors de la séance de contes à destination des tout-petits et de leurs parents.

Gratuit sur inscription auprès de la bibliothèque. .

Bibliothèque Elsa Triolet 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 30 53 bibliotheque@harfleur.fr

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English : Contes en musique

L’événement Contes en musique Harfleur a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie