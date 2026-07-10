Contes enfants CAILLOU par Sylvie Mombo A la Lueur des Contes Valentigney

mercredi 18 novembre 2026 · A la Lueur des Contes · Valentigney

Informations pratiques

Valentigney

Contes enfants CAILLOU par Sylvie Mombo

A la Lueur des Contes 5 Rue des Écoles Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 11:00:00

fin : 2026-11-18

Date(s) :

2026-11-18

Un conte tout en douceur destiné aux petites oreilles de 0 à 3 ans.

Un petit cherche à grandir. Il s’appelle Caillou. Mais un soir, après le dîner, il disparaît… Sa maman et son papa partent alors à sa recherche Caillou ! Caillou ! Caillou !

Une histoire tendre à partager avec les tout-petits.

Deux séances proposées à 11h et à 16h.

Durée 25 minutes.

Réservation obligatoire via HelloAsso, participation libre.

Organisé par À la Lueur des contes.

Lieu Maison des Contes en Est de Valentigney. .

A la Lueur des Contes 5 Rue des Écoles Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 20 90 66 alalueurdescontes@laposte.net

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English : Contes enfants CAILLOU par Sylvie Mombo

L’événement Contes enfants CAILLOU par Sylvie Mombo Valentigney a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD