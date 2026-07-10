Contes enfants CAILLOU par Sylvie Mombo A la Lueur des Contes Valentigney
mercredi 18 novembre 2026 · A la Lueur des Contes · Valentigney
Informations pratiques
Valentigney
Contes enfants CAILLOU par Sylvie Mombo
A la Lueur des Contes 5 Rue des Écoles Valentigney Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 11:00:00
fin : 2026-11-18
Date(s) :
2026-11-18
Un conte tout en douceur destiné aux petites oreilles de 0 à 3 ans.
Un petit cherche à grandir. Il s’appelle Caillou. Mais un soir, après le dîner, il disparaît… Sa maman et son papa partent alors à sa recherche Caillou ! Caillou ! Caillou !
Une histoire tendre à partager avec les tout-petits.
Deux séances proposées à 11h et à 16h.
Durée 25 minutes.
Réservation obligatoire via HelloAsso, participation libre.
Organisé par À la Lueur des contes.
Lieu Maison des Contes en Est de Valentigney. .
A la Lueur des Contes 5 Rue des Écoles Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 20 90 66 alalueurdescontes@laposte.net
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English : Contes enfants CAILLOU par Sylvie Mombo
L’événement Contes enfants CAILLOU par Sylvie Mombo Valentigney a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD