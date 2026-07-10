Sortie de résidence SUCRE(S) par la cie Prune A la Lueur des Contes / Maison des Contes en Est Valentigney

vendredi 6 novembre 2026 · A la Lueur des Contes / Maison des Contes en Est · Valentigney

Informations pratiques

Valentigney

Sortie de résidence SUCRE(S) par la cie Prune

A la Lueur des Contes / Maison des Contes en Est 5 Rue des Écoles Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06

fin : 2026-11-06

Date(s) :

2026-11-06

La Maison des Contes en Est accueillera la Compagnie PRUNE pour une période de résidence en novembre 2026 pour la création de SUCRE(S)

Pour les aider dans ce processus de création, ils vont avoir besoin de vous !

Rejoignez-les, nous pour une sortie de résidence pas comme les autres.

Nous vous convions à un temps basé sur le mécanisme de l’intelligence collective et inspiré de la méthode Feedback (théorisé par l’école Das Art à Amsterdam).

Comment ça fonctionne ?

Les artistes présentent un extrait du travail en cours puis vous serez guidés par Géraldine Jeandel, invitée pour l’occasion, et qui par un procédé ludique permettra de structurer les échanges. Nous avons hâte de vivre ce moment à vos côtés !

Rendez-vous le vendredi 6 novembre de 19h à 21h .

A la Lueur des Contes / Maison des Contes en Est 5 Rue des Écoles Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 20 90 66 alalueurdescontes@laposte.net

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English : Sortie de résidence SUCRE(S) par la cie Prune

L’événement Sortie de résidence SUCRE(S) par la cie Prune Valentigney a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD