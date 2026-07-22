Journée Club Valentigney
dimanche 20 septembre 2026 · Valentigney
Informations pratiques
Valentigney
Journée Club
Avenue Frédéric Bataille Valentigney Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le Club d’Education Canine de Valentigney pour cette occasion le matin divers exercices ludiques seront proposés à nos adhérents. Ainsi que la découvertes de ses disciplines Agility, Obéissance, Recherche utilitaire
Une friandise appétante placée dans la main du maître permet de placer le chien dans différentes positions. Il ne reste plus qu’à prononcer le mot qu’il conviendra de répéter souvent pour que le chien l’apprenne. Il prendra ensuite cette position à chaque fois que l’on répètera ce mot pour peu que la récompense y soit associée suffisamment longtemps.
Cette méthode douce permet d’éduquer sans conflit tous les chiens, quel que soit leur caractère (craintif, agressif, dominant). On peut aussi récompenser le chien à chaque fois qu’il adopte un comportement souhaité. .
Avenue Frédéric Bataille Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 37 26 95 thierry.maillot@cecvalentigney.fr
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English : Journée Club
L’événement Journée Club Valentigney a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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