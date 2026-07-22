6e Festival de Scrabble et Championnat d’Europe Salle G. Jonesco Valentigney

Informations pratiques

Valentigney

6e Festival de Scrabble et Championnat d’Europe

Salle G. Jonesco 64 Rue de la Villedieu Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-08

Du 8 au 14 août 4 tournois de Scrabble duplicate (TH7 semi-original, TH3 semi rapide, TH3 en paire en parties originales et en semi rapide et un TH4 en parties originales.

Pour les néophytes, TH signifie Tournoi Homologué et donc validé par la FFSC (Fédération Française de Scrabble) et la FISF (Fédération Internationale de Scrabble Francophone).

Du 15 au 16 août 1 tournoi en 12 rondes de Scrabble classique ( comme à la maison mais 1 contre 1) ouvert à tous (licenciés et non licenciés) et le Championnat d’Europe de Scrabble classique.

Cette semaine est agrémentée de moments conviviaux (Festival de tongs, soirées jeux), de découvertes culturelles ( visite de la ville de Montbéliard, visite du musée de la paysannerie de Valentigney), de découvertes de produits gustatifs locaux ou régionaux… .

Salle G. Jonesco 64 Rue de la Villedieu Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 65 53 18 albiniscrabble@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 6e Festival de Scrabble et Championnat d’Europe

L’événement 6e Festival de Scrabble et Championnat d’Europe Valentigney a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD