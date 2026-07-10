Projection en plein air du film LILO ET STITCH Place Émile Peugeot Valentigney
jeudi 20 août 2026 · Place Émile Peugeot · Valentigney
Informations pratiques
Valentigney
Projection en plein air du film LILO ET STITCH
Place Émile Peugeot Place Charles de Gaulle | Pézole Valentigney Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 21:15:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Projection en plein air du film LILO ET STITCH de Dean Fleischer Camp.
Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec la ville de Valentigney.
2025 | 1h45 | science-fiction | + 6 ans
L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille. .
Place Émile Peugeot Place Charles de Gaulle | Pézole Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@centre-image.org
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English : Projection en plein air du film LILO ET STITCH
L’événement Projection en plein air du film LILO ET STITCH Valentigney a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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