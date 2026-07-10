Projection en plein air du film LILO ET STITCH Place Émile Peugeot Valentigney

Informations pratiques

Valentigney

Projection en plein air du film LILO ET STITCH

Place Émile Peugeot Place Charles de Gaulle | Pézole Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:15:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Projection en plein air du film LILO ET STITCH de Dean Fleischer Camp.

Séance gratuite proposée par le Centre Image, en partenariat avec la ville de Valentigney.

2025 | 1h45 | science-fiction | + 6 ans

L’histoire touchante et drôle d’une petite fille hawaïenne solitaire et d’un extra-terrestre fugitif qui l’aide à renouer le lien avec sa famille. .

Place Émile Peugeot Place Charles de Gaulle | Pézole Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté contact@centre-image.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Projection en plein air du film LILO ET STITCH

L’événement Projection en plein air du film LILO ET STITCH Valentigney a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD