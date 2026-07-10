La soirée des bénévoles A la Lueur des Contes / Maison des Contes en Est Valentigney

lundi 21 septembre 2026 · A la Lueur des Contes / Maison des Contes en Est · Valentigney

Informations pratiques

Valentigney

La soirée des bénévoles

A la Lueur des Contes / Maison des Contes en Est 5 Rue des Écoles Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-21

La soirée des bénévoles à la Maison des Contes en Est

Cette soirée, placée sous le signe de la convivialité, permettra d’accueillir les petits nouveaux, de présenter la saison et ses différents temps forts. C’est l’occasion, pour chacun(e), de se questionner à nouveau sur ses envies en tant que bénévole, pour cette année à venir.

A la Lueur des Contes, on peut donner un peu de son temps de diverses manières (véhiculer, accueillir ou héberger des artistes, préparer des repas, prendre part aux installations techniques, distribuer des plaquettes…) dans la bonne humeur et le partage.

Cette soirée consacrée à l’organisation des bénévoles sera suivie d’un apéro accompagné de ce chacun(e) voudra bien apporter. .

A la Lueur des Contes / Maison des Contes en Est 5 Rue des Écoles Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 61 20 90 66 alalueurdescontes@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La soirée des bénévoles

L’événement La soirée des bénévoles Valentigney a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD