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AGENDA · Valentigney

US Valent Days Esplanade Fernand Vurpillot Valentigney

samedi 29 août 2026 · Esplanade Fernand Vurpillot · Valentigney

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Esplanade Fernand Vurpillot
Adresse
74 Rue de la Villedieu
Ville
25700 Valentigney
Département
Doubs
Tarif

Valentigney

US Valent Days

Esplanade Fernand Vurpillot 74 Rue de la Villedieu Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

Comme chaque année pour terminer le mois d’Août, la ville de Valentigney vous emmène en Amérique.

Expositions Véhicules US de légende.
Concours PIN-UP

Américan Police SCHOW

Et de nombreuses attractions.

Restauration et buvette sur place   .

Esplanade Fernand Vurpillot 74 Rue de la Villedieu Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 25 45 

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English : US Valent Days

L’événement US Valent Days Valentigney a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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