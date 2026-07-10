US Valent Days Esplanade Fernand Vurpillot Valentigney
samedi 29 août 2026 · Esplanade Fernand Vurpillot · Valentigney
Informations pratiques
Valentigney
US Valent Days
Esplanade Fernand Vurpillot 74 Rue de la Villedieu Valentigney Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Comme chaque année pour terminer le mois d’Août, la ville de Valentigney vous emmène en Amérique.
Expositions Véhicules US de légende.
Concours PIN-UP
Américan Police SCHOW
Et de nombreuses attractions.
Restauration et buvette sur place .
Esplanade Fernand Vurpillot 74 Rue de la Villedieu Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 25 45
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English : US Valent Days
L’événement US Valent Days Valentigney a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD