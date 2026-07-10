US Valent Days Esplanade Fernand Vurpillot Valentigney

Informations pratiques

Valentigney

US Valent Days

Esplanade Fernand Vurpillot 74 Rue de la Villedieu Valentigney Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Comme chaque année pour terminer le mois d’Août, la ville de Valentigney vous emmène en Amérique.

Expositions Véhicules US de légende.

Concours PIN-UP

Américan Police SCHOW

Et de nombreuses attractions.

Restauration et buvette sur place .

Esplanade Fernand Vurpillot 74 Rue de la Villedieu Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 36 25 45

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English : US Valent Days

L’événement US Valent Days Valentigney a été mis à jour le 2026-07-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD