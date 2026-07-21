Sport: Challenge Santé Seniors Salle G. Jonesco Valentigney
jeudi 24 septembre 2026 · Salle G. Jonesco · Valentigney
Informations pratiques
Valentigney
Sport: Challenge Santé Seniors
Salle G. Jonesco Rue de la Villedieu Valentigney Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Une journée conviviale permettant de partager de bons moments autour d’activités sportives adaptées à chacun.
Les activités se déroulent par équipe de 4 (formées ou que nous formons) et se déroulent en extérieur ou en intérieur (selon la météo).
Une journée intergénérationnelle avec la participation des élèves du dispositif ULIS du collège Les Bruyères de la ville.
Des partenaires indispensables la ville, le service des sports, le CCAS et des bénévoles.
Vous y avez déjà participé, alors n’oubliez pas de vous y réinscrire.
Vous ne connaissez pas, et bien c’est l’occasion de tester ;o)
Les inscriptions sont possibles durant l’été omsvalentigney@gmail.com, en appelant le 0686655318 et en laissant un message, en allant au CCAS ou au service des sports en mairie. .
Salle G. Jonesco Rue de la Villedieu Valentigney 25700 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 65 53 18 albiniscrabble@gmail.ocm
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English : Sport: Challenge Santé Seniors
L’événement Sport: Challenge Santé Seniors Valentigney a été mis à jour le 2026-07-21 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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