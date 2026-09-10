Contes et comptines du Breil, Ludothèque Accord du Breil, Nantes

Informations pratiques

Contes et comptines du Breil Mercredi 4 novembre, 10h00 Ludothèque Accord du Breil Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T10:00:00+01:00 – 2026-11-04T11:00:00+01:00

Fin : 2026-11-04T10:00:00+01:00 – 2026-11-04T11:00:00+01:00

En partenariat avec la ludothèque Accoord du Breil. Lectures d’histoires à partir de 4 ans.

Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Ludothèque Accord du Breil 54 rue du Breil Nantes Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

En partenariat avec la ludothèque Accoord du Breil. Lectures d’histoires à partir de 4 ans. Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville