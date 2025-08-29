Contes et jeux en anglais avec Patricia Bihorel Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas
mardi 20 octobre 2026 · Médiathèque municipale Le Polyèdre · Bazas
Informations pratiques
Bazas
Contes et jeux en anglais avec Patricia Bihorel
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 16:00:00
fin : 2026-10-20 17:30:00
Date(s) :
2026-10-20
Venez initier vos enfants à la langue de Shakespeare de manière ludique et vivante !
La médiathèque accueille Patricia Bihorel pour une animation interactive alliant contes, comptines et jeux.
À travers des histoires captivantes et des activités ludiques adaptées, cet atelier permet aux enfants de s’immerger naturellement dans l’anglais, de développer leur écoute et d’apprendre de nouveaux mots en s’amusant.
Tout public dès 6 ans. .
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr
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English : Contes et jeux en anglais avec Patricia Bihorel
L’événement Contes et jeux en anglais avec Patricia Bihorel Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud
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