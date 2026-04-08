Contes et marionnettes Le Roman de Renart Château de Comper Concoret

Concoret

Contes et marionnettes Le Roman de Renart

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 16:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Les aventures du héros médiéval taquin et malin sont au programme des nouvelles aventures en Brocéliande du théâtre de marionnettes de la Compagnie Coppélius.

Réservation conseillée. .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

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English :

L’événement Contes et marionnettes Le Roman de Renart Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande