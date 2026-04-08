Contes et marionnettes Le Roman de Renart Château de Comper Concoret
Contes et marionnettes Le Roman de Renart Château de Comper Concoret jeudi 20 août 2026.
Concoret
Contes et marionnettes Le Roman de Renart
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Les aventures du héros médiéval taquin et malin sont au programme des nouvelles aventures en Brocéliande du théâtre de marionnettes de la Compagnie Coppélius.
Réservation conseillée. .
Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96
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English :
L’événement Contes et marionnettes Le Roman de Renart Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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