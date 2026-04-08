Contes et musique Ségurant le chevalier au Dragon Château de Comper Concoret

Concoret

Contes et musique Ségurant le chevalier au Dragon

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 16:00:00

fin : 2026-08-19 17:00:00

Date(s) :

2026-08-19

La légende du chevalier retrouvé prend vie ; des confins de l’Ile non Sachante au Tournoi de Winchester, de la quête du Drafon à celle du Graal ; venez découvrir le récit en conte et en musique !

Réservation conseillée. A 16h .

Château de Comper Centre de l’Imaginaire Arthurien Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

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English :

L’événement Contes et musique Ségurant le chevalier au Dragon Concoret a été mis à jour le 2026-04-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande