Tercillat

Contes fables

Château du Puy Tercillat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 10:30:00

fin : 2026-08-31 16:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Spectacle

Juillet et Aout

10h30 à 16h

SUR RÉSERVATION

Pour les enfants et les plus grands, dans un site historique unique, un spectacle et des animations autour des contes de Charles Perrault et des fables de Jean de La Fontaine.

Animations costumées (animations costumées sur demande pour parents et grands parents 06 67 17 07 22).

–> Le Château du Puy .

Château du Puy Tercillat 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 50 44 info@chateaudupuy.com

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English : Contes fables

L’événement Contes fables Tercillat a été mis à jour le 2026-05-05 par Portes de la Creuse en Marche