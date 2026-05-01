Contes fantastiques le roi Marc’h et la ville d’Is Place Saint-Yves Loperhet

Loperhet

Contes fantastiques le roi Marc’h et la ville d’Is

Place Saint-Yves Bibliothèque Municipale Loperhet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Conte le roi Marc’h de 16h30 à 18h30

Le roi Marc’h possédait un cheval si rapide qu’il pouvait courir sur la mer. Cette première histoire raconte comment le cheval magique fut perdu, comment des oreilles chevalines poussèrent sur la tête du roi, et les événements tragiques et magiques qui s’ensuivirent…

Conte de la ville d’Is de 19h30 à 20h30

La seconde histoire se déroule dans un passé très ancien, mais qui semble tout droit sorti de notre présent la ville d’Is, entourée par la mer, est riche et splendide, elle attire toutes les convoitises. Son roi, Gradlon, est vieux et fatigué, alors c’est sa fille Dahud qui protège la ville. Mais un jour, un homme arrive, déterminé à posséder la cité… ou à la détruire.

“Contes fantastiques”, c’est un spectacle qui nous emporte dans des histoires magiques, inquiétantes, fascinantes, où nous invoquerons créatures, fées, cataclysmes et transformations. Dans un temps hors du temps, nous nous perdrons dans cet interstice ou les époques s’entremêlent.

– Entrée libre.

– Tout public, dès 8 ans. .

Place Saint-Yves Bibliothèque Municipale Loperhet 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 07 13 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Contes fantastiques le roi Marc’h et la ville d’Is Loperhet a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LANDERNEAU DAOULAS