Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Contes, jeux et lectures City Stade de la Géraudière Nantes

Contes, jeux et lectures City Stade de la Géraudière Nantes

Contes, jeux et lectures City Stade de la Géraudière Nantes mercredi 1 juillet 2026.

Lieu : City Stade de la Géraudière

Adresse : 29 rue Santos Dumont

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec l’Animation sportive municipale dans le cadre de Anime ton quartierRenseignements à la médiathèque Luce Courville

City Stade de la Géraudière Nantes 44300


Afficher la carte du lieu City Stade de la Géraudière et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)