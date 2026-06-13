Contes, jeux et lectures City Stade de la Géraudière Nantes mercredi 1 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-01 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec l’Animation sportive municipale dans le cadre de Anime ton quartierRenseignements à la médiathèque Luce Courville

City Stade de la Géraudière Nantes 44300



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