Contes, jeux et lectures Container Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec la maison de quartier La Mano dans le cadre de la Fête du lancement du container avec la participation de ChapidockRenseignements à la médiathèque Luce Courville

Container Nantes 44323



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