Teenage Dream invite BLACK M à Nantes, Warehouse, Nantes

Teenage Dream invite BLACK M à Nantes 4 et 5 juillet Warehouse Loire-Atlantique

À partir de 11,99€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T23:30:00+02:00 – 2026-07-04T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-05T00:00:00+02:00 – 2026-07-05T06:00:00+02:00

Figure majeure du rap français des années 2010, Black M s’est d’abord imposé avec Sexion d’Assaut avant d’exploser en solo avec Les Yeux Plus Gros Que le Monde, album multi-platine porté par l’incontournable Sur Ma Route. Entre punchlines acérées, refrains fédérateurs et sens du show redoutable, il a marqué toute une génération avec des hits devenus cultes.

De Éternel Insatisfait à Il Était Une Fois…, Black M a su évoluer entre rap, pop et sonorités afro, enchaînant les collaborations prestigieuses et les tournées à guichets fermés. Sur scène, son énergie communicative et son charisme naturel transforment chaque date en véritable célébration.

Pour cette édition spéciale TEENAGE DREAM, prépare-toi à revivre en live les plus gros classiques des années 2010 avec l’un de leurs artistes les plus emblématiques. Jeremy Solis fera monter la pression pour prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit !

Warehouse 21 Quai des Antilles – Hangar à Bananes, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.warehouse-nantes.fr/event/teenage-dream-invite-black-m-a-nantes »}]

Black M sera l’invité exceptionnel de TEENAGE DREAM au Warehouse Nantes le samedi 4 juillet 2026.