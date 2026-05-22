Festival Héroïnes de 7 lieux 2026 Quartier Bellevue Nantes
Festival Héroïnes de 7 lieux 2026 Quartier Bellevue Nantes dimanche 12 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-12 –
Gratuit : oui Gratuit (sauf certains ateliers, tarif spécifique voir billetterie) Adulte, En famille, Jeune Public, Senior, Tout public
Cette année, le festival Héroïnes de 7 lieux ose un thème tabou : les vieilles.À Bellevue comme dans les contes, elles sont là. Elles ont bâti, transmis, porté la mémoire des luttes et des migrations — et pourtant on les entend peu. Dans la fiction aussi, elles ont rarement le premier rôle. Mais de Baba Yaga aux fileuses du destin, de la mère du soleil à la grand-mère du chaperon rouge, les vieilles initient, protègent, aident à franchir les seuils.Nous avons bien l’intention de sortir des caricatures et de raconter que la vieillesse peut être flamboyante, libre, subversive. Face au culte de la jeunesse et de la performance, nous honorons cette année la lenteur, la métamorphose, les cycles vie–mort–vie — et oui, nous parlerons aussi de la mort.Du 15 juin au 30 juillet, à Bellevue, les vieilles prennent la scène.Puissantes. Vivantes. Incontournables.Infos et réservationsDu 15 juin au 30 juillet 2026, des spectacles, des causeries et des ateliers. INSCRIPTION GRATUITE (mais très recommandée)
Quartier Bellevue Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
0240769337 https://www.festivalheroines.com/general-6
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