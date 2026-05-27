Refugee Food Festival à Nantes Nantes Centre et Quartiers Nantes
Refugee Food Festival à Nantes Nantes Centre et Quartiers Nantes dimanche 7 juin 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 –
Gratuit : non Tarifs selon animations Se référer à la programmation Tout public
Du 6 au 12 juin 2026, la carte de plusieurs établissements nantais s’enrichit de recettes singulières imaginées par des cuisiniers et cuisinières réfugié(e)s et les chef(fe)s et artisan(e)s qui les accueillent le temps d’une collaboration inédite !Découvrez toute la programmation nantaisePage Facebook de l’événement
Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000
https://festival.refugee-food.org/nantes
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