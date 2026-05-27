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Refugee Food Festival à Nantes Nantes Centre et Quartiers Nantes

Refugee Food Festival à Nantes Nantes Centre et Quartiers Nantes

Refugee Food Festival à Nantes Nantes Centre et Quartiers Nantes dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Nantes Centre et Quartiers

Adresse : .

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Tarifs selon animations Se référer à la programmation

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 –
Gratuit : non Tarifs selon animations Se référer à la programmation Tout public 

Du 6 au 12 juin 2026, la carte de plusieurs établissements nantais s’enrichit de recettes singulières imaginées par des cuisiniers et cuisinières réfugié(e)s et les chef(fe)s et artisan(e)s qui les accueillent le temps d’une collaboration inédite !Découvrez toute la programmation nantaisePage Facebook de l’événement

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000
https://festival.refugee-food.org/nantes


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