Refugee Food Festival à Nantes Nantes Centre et Quartiers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 –

Gratuit : non Tarifs selon animations Se référer à la programmation Tout public

Du 6 au 12 juin 2026, la carte de plusieurs établissements nantais s’enrichit de recettes singulières imaginées par des cuisiniers et cuisinières réfugié(e)s et les chef(fe)s et artisan(e)s qui les accueillent le temps d’une collaboration inédite !Découvrez toute la programmation nantaisePage Facebook de l’événement

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

https://festival.refugee-food.org/nantes



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