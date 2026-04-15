Festival Fumetti – Bande dessinée et illustration curieuses, Maison Fumetti, Nantes
Festival Fumetti – Bande dessinée et illustration curieuses, Maison Fumetti, Nantes mercredi 27 mai 2026.
Festival Fumetti – Bande dessinée et illustration curieuses 27 – 31 mai Maison Fumetti Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T18:00:00+02:00 – 2026-05-27T23:30:00+02:00
Fin : 2026-05-31T13:00:00+02:00 – 2026-05-31T20:00:00+02:00
Un festival populaire et convivial, une kermesse graphique faisant la part belle aux créatrices et créateurs passionnés : c’est le festival Fumetti, qui a lieu à Nantes chaque année au printemps.
Au compost !
Idées noires, sales histoires, pensées moisies, et angoisses flétries.
Laissons le temps, les asticots et lombrics faire leur travail patient. Celles et ceux qui, de livre en spectacle, de mot bien choisi en dessin bien senti, nous aident à transformer l’actualité pourrie et nos traumas décatis en humus nourricier.
Dans ce grand compost, ces artistes digèrent les vieilleries, transpercent les blocages, recréent de l’espace à la place des impasses. De ces œuvres qui poussent au milieu des déchets, nous cueillons idées régénérantes, contes réconfortants, histoires percutantes, à jeter au visage de nos pires cauchemars !
Rendez-vous du 27 au 31 mai 2026 à Nantes pour notre kermesse graphique joyeuse avec ses soirées, son salon d’édition indépendant, ses expositions, des rencontres, ses ateliers et des concerts !
Les invités et le programme sur maisonfumetti.fr/festival-fumetti-2026
Maison Fumetti 6 Cour Jules Durand , Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisonfumetti.fr/festival-fumetti-2026/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisonfumetti.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0767615980 »}] [{« link »: « https://www.maisonfumetti.fr/festival-fumetti-2026/ »}]
Festival Fumetti 2026
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