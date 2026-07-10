Contes, jeux et lectures Maison de Quartier La MANO Nantes

samedi 12 septembre 2026 · Maison de Quartier La MANO · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

À l’occasion de ses 20 ans de La ManoRenseignements à la médiathèque Luce Courville

Maison de Quartier La MANO Nantes 44300



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