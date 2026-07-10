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Contes, jeux et lectures Maison de Quartier La MANO Nantes

samedi 12 septembre 2026 · Maison de Quartier La MANO · Nantes

Contes, jeux et lectures Maison de Quartier La MANO Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
16:00
Lieu
Maison de Quartier La MANO
Adresse
3 Rue Eugène Thomas, 44300 Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-12 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

À l’occasion de ses 20 ans de La ManoRenseignements à la médiathèque Luce Courville

Maison de Quartier La MANO Nantes 44300


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