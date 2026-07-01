Contes, jeux et lectures, Square Louis Feuillade, Nantes

Informations pratiques

Contes, jeux et lectures Jeudi 23 juillet, 16h00 Square Louis Feuillade Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T16:00:00+02:00 – 2026-07-23T16:30:00+02:00

Contes, jeux et lectures pour tous les publics

Renseignements à la bibliothèque du Breil-Malville

Square Louis Feuillade Rue Jacques Feyder Nantes 44100 Breil – Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire

Contes, jeux et lectures pour tous les publics été2026