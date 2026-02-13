Contes Kamishibaï – Au jardin japonais, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Contes Kamishibaï – Au jardin japonais Dimanche 28 juin, 10h30, 11h15 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Gratuit, sur réservation

CONTES KAMISHIBAI AU JARDIN JAPONAIS

Petits et grands, venez écouter, à proximité du tsukubaï et sous le pavillon Azumaya, qui symbolise la paix et la sérénité, des contes kamishibai proposés par le fonds de la médiathèque du Temps des Cerises.

De 3 à 8 ans (enfant accompagné). Durée : 35 min.

Dimanche 31 mai et 28 juin à 10h30 et 11h15

En cas de pluie/intempérie, le spectacle aura lieu au sein de l’Auditorium du Temps des Cerises.

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.issy.com/reservation-tempsdescerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

© TDC