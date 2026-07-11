Contes Larrau
mercredi 23 décembre 2026 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Contes
Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 46 – 46 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 16:30:00
fin : 2026-12-23 18:00:00
Date(s) :
2026-12-23
Sylvaine propose des contes et légendes d’ici et d’ailleurs, pour petites et grandes oreilles. Prenez place à côté de la cheminé et laissez vous bercer par la musique des mots pour entreprendre un fabuleux voyage au coeur de l’imaginaire. Un moment de joie et d’émerveillement à partager. Dès 8ans. Sur réservation. .
Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 info@chalets-iraty.com
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English : Contes
L’événement Contes Larrau a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque
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