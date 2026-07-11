Informations pratiques

Larrau

Contes

Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 46 – 46 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-23 16:30:00

fin : 2026-12-23 18:00:00

Date(s) :

2026-12-23

Sylvaine propose des contes et légendes d’ici et d’ailleurs, pour petites et grandes oreilles. Prenez place à côté de la cheminé et laissez vous bercer par la musique des mots pour entreprendre un fabuleux voyage au coeur de l’imaginaire. Un moment de joie et d’émerveillement à partager. Dès 8ans. Sur réservation. .

Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 info@chalets-iraty.com

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English : Contes

L’événement Contes Larrau a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque