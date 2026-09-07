Contes pour petits, Bibliothèque De Mittelhausen – Wingersheim Les 4 Bans, Wingersheim-les-Quatre-Bans

samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque De Mittelhausen - Wingersheim Les 4 Bans · Wingersheim-les-Quatre-Bans

Informations pratiques

Contes pour petits Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque De Mittelhausen – Wingersheim Les 4 Bans Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Découverte de la bibliothèque de Mittelhausen

Venez explorer ou re-découvrir la Bibliothèque de Mittelhausen et ses différents espaces, propices à la lecture, à la détente et à la créativité.

À 10h30, une séance de contes vous sera proposée pour partager un moment magique en famille ou entre amis.

Bibliothèque De Mittelhausen – Wingersheim Les 4 Bans 3 Rue du Château (Mittelhausen) 67170 Wingersheim les Quatre Bans Wingersheim-les-Quatre-Bans 67170 Mittelhausen Bas-Rhin Grand Est 0687264420 https://wingersheim4bans.payszorn.com/communes-historiques

Biblis en folie 2026

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