Soirée Littéraire, Bibliothèque De Mittelhausen – Wingersheim Les 4 Bans, Wingersheim-les-Quatre-Bans

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque De Mittelhausen - Wingersheim Les 4 Bans · Wingersheim-les-Quatre-Bans

Informations pratiques

Soirée Littéraire Vendredi 2 octobre, 20h00 Bibliothèque De Mittelhausen – Wingersheim Les 4 Bans Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T20:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:30:00+02:00

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Bibliothèque De Mittelhausen – Wingersheim Les 4 Bans 3 Rue du Château (Mittelhausen) 67170 Wingersheim les Quatre Bans Wingersheim-les-Quatre-Bans 67170 Mittelhausen Bas-Rhin Grand Est 0687264420 https://wingersheim4bans.payszorn.com/communes-historiques [{« type »: « email », « value »: « bibliomittelhausen@gmail.com »}]

Biblis en folie 2026

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