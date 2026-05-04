Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Contes, racontées et autres histoires Musée de Bretagne Rennes

Contes, racontées et autres histoires Musée de Bretagne Rennes samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée de Bretagne

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Contes, racontées et autres histoires Musée de Bretagne Rennes Samedi 23 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Laissez-vous surprendre, en cheminant, par des histoires et légendes de Bretagne.

Aziliz Chartier, Marie Chiff’mine, Clarisse Evano et Aline Garric vous emmènent en voyage, à travers des récits fantastiques, réels ou imaginaires…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T23:30:00.000+02:00

1
 

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)