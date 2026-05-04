Contes, racontées et autres histoires Musée de Bretagne Rennes
Contes, racontées et autres histoires Musée de Bretagne Rennes samedi 23 mai 2026.
Contes, racontées et autres histoires Musée de Bretagne Rennes Samedi 23 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine
gratuit
Laissez-vous surprendre, en cheminant, par des histoires et légendes de Bretagne.
Aziliz Chartier, Marie Chiff’mine, Clarisse Evano et Aline Garric vous emmènent en voyage, à travers des récits fantastiques, réels ou imaginaires…
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T23:30:00.000+02:00
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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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