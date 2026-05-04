Contes, racontées et autres histoires Musée de Bretagne Rennes Samedi 23 mai, 20h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

Laissez-vous surprendre, en cheminant, par des histoires et légendes de Bretagne.

Aziliz Chartier, Marie Chiff’mine, Clarisse Evano et Aline Garric vous emmènent en voyage, à travers des récits fantastiques, réels ou imaginaires…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T23:30:00.000+02:00

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Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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