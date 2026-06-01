Contes, rêves et immersion au Musée de la vie d’autrefois avec la Cie Les Dramaticules, Musée de la vie d’autrefois, Les Ormes-sur-Voulzie

Contes, rêves et immersion au Musée de la vie d’autrefois avec la Cie Les Dramaticules Samedi 4 juillet, 16h00 Musée de la vie d’autrefois Seine-et-Marne

Renseignements : 01 60 58 72 07 ou museevieautrefois@orange.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:34:00+02:00

Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T16:34:00+02:00

Le Musée de la vie d’autrefois vous invite à vivre une parenthèse poétique et immersive avec la compagnie des Dramaticules, reconnue pour ses créations sensibles mêlant théâtre, littérature et univers sonore.

Avec Histoires de sages et de fous, la Compagnie Les Dramaticules transporte les spectateurs dans un voyage entre contes, rêves et réflexions philosophiques à travers trois récits intemporels inspirés des frères Grimm, de Tolstoï et Les Mille et Une Nuits.

Un pêcheur voit sa vie bouleversée par un poisson magique capable d’exaucer tous les vœux. Deux frères suivent des chemins opposés face à une mystérieuse promesse de pouvoir et de gloire. Ailleurs, un homme part à la recherche d’un trésor révélé par un rêve…

À travers ces histoires universelles, les personnages devront choisir entre raison et intuition, ambition et sagesse, folie et bonheur. Des récits qui parlent autant aux enfants qu’aux adultes, et qui résonnent profondément avec notre époque.

Portée par Jérémie Le Louët et Théo Pombet, cette lecture-spectacle mêle voix, musique et création sonore en direct pour créer une véritable expérience immersive. Le dispositif intimiste imaginé par la compagnie permet à chaque spectateur de se laisser emporter et de construire ses propres images, comme un film vivant au cœur du musée.

Cette représentation s’inscrit dans la programmation estivale de Jardins Ouverts et viendra enrichir l’atmosphère unique du musée, entre patrimoine, imagination et émotion.

✨ Lecture-spectacle immersif | Histoires de sages et de fous

Samedi 4 juillet 2026 à 16h

Musée de la vie d’autrefois – Les Ormes-sur-Voulzie (77134)

Compagnie Les Dramaticules

‍ ‍ ‍ Tout public dès 8 ans

⏱ Durée : 45 minutes

Musée de la vie d’autrefois Les Ormes-sur-Voulzie 77134 12 route nationale Les Ormes-sur-Voulzie 77134 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 58 72 07 https://museedelaviedautrefois.com/ https://www.facebook.com/MuseedelaViedAutrefois/;https://www.instagram.com/museevieautrefois77/;https://www.linkedin.com/company/le-musee-de-la-vie-d’autrefois-1800-1950/ À une heure de Paris et à quelques encâblures de la cité médiévale de Provins, le Musée de la vie d’autrefois retrace la vie des français entre 1800 et 1950 toutes régions confondues. C’est un très grand musée par la taille : 3500 m² et l’importance de son exceptionnelle collection d’art populaire de 70 000 objets répartis en 103 scènes grandeur nature. En 2024, le musée s’est enrichi de 2 scènes miniatures : la crèche provençale et le petit train électrique de notre enfance. Il est l’œuvre commune de Jérôme et Viviane de Witt qui en ont fait un fonds de dotation pour en assurer la pérennité. Depuis 2023, le musée est labellisé Patrimoine d’intérêt régional et rejoint la liste des plus de 200 sites remarquables et représentatifs pour la Région d’Île-de-France. En décembre 2025, une 104ᵉ scène viendra s’ajouter : un petit grand bazar populaire, bruyant, coloré et vivant, comme on en croisait autrefois sur les places de village. Accès par le cimetière du village des Ormes-sur-Voulzie (77134), chemin de Frilure

Lecture-spectacle en plein air : trois contes entre rêves, sagesse et monde imaginaire inspirés de Grimm, Tolstoï et Les Mille et Une Nuits. Muséedelaviedautrefois Jardinsouverts77

©Musée de la vie d’autrefois – Les Dramaticules